Gene, Gene, Gene

Wenn ich an mir herunterschaue und die Gegend um meinen Bauch betrachte, sehe ich etwas überschüssige Haut und eine 20 cm lange Notkaiserschnittnarbe. Die Gegend rund um die Narbe macht immer noch ein Schläfchen. Richtig, auch das Taubheitsgefühl hält nach einem Jahr und acht Monaten weiterhin an. Auch wenn ich meine Schwangerschaft längst nicht mehr für die Mini-Extrapfunde verantwortlich machen kann, weiss ich doch, wie sehr sich der Körper durch ein Kind verändert – aber auch wie schnell man dank guter Gene und dem Kraftakt des Stillens wieder in seiner alten Haut stecken kann. Trotzdem: Im ersten Moment fühlte ich mich von Emratas Postpartum-Body verunsichert.