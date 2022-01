Alles umsonst?

«So toll kann eine Frau nach der Geburt aussehen» lautete der Tenor, als Heidi Klum 2009 kurz nach der Geburt ihrer Tochter Lou für Victoria's Secret über den Laufsteg schwebte. Bilder wie diese – unvergessen eben auch das Bikini-Selfie von Emily Ratajkowski nur fünf Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Sylvester Apollo Bear – lassen Erwartungen an werdende Mamis leider ins Utopische schiessen. Es fühlt sich im ersten Moment ein bisschen so an, als ob es die breite Diskussion über Geburten, Wochenflüsse oder Dammschnitte in der Vergangenheit nie gegeben hätte. Dabei wird das Thema rund ums Kinderkriegen doch gerade erst enttabuisiert. Das Teilen von Erfahrungsberichten im World Wide Web öffnet denen die Augen, die sich bis dato mit der Thematik noch nie auseinandergesetzt haben. Influencerin Leandra Medine erzählte zum Beispiel nach der Geburt ihrer Zwillinge auf ihrem Blog ganz unverblümt und bis ins kleinste Detail von der Farbe ihres Wochenflusses, Model Ashley Graham zeigt gerade stolz ihren Zwillingsbauch der mit Dehnungsstreifen geschmückt ist.