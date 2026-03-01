Was verschlimmert PMS?

Schlaf

Ihr seid vor und während der Periode viel müder als sonst? Kein Wunder, euer Hormonhaushalt spielt zu dieser Zeit ja völlig verrückt und auch sonst passiert da im Körper (Gruss an die Gebärmutter) so einiges. Statt euch herumzuquälen und einzureden, mehr als acht Stunden Schlaf am Tag seien Zeitverschwendung: Hört doch einfach mal auf euren Körper. Wenn ihr müde seid, dann seid ihr müde. Und wenn ihr während dieser Phase auch mal ganze zehn Stunden durchpennt, dann ist das okay. Alles andere stresst, macht uns zarter und macht – oh Wunder – unsere PMS-Symptome noch viel schwerer zu ertragen.