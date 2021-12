Als Single hat man es in der Pandemie nicht leicht. Während viele Paare im Lockdown einen neuen Frühling durchlebten, sass man selbst allein zuhause. Aus Langeweile fing man an zu tindern. Doch bei jedem Match merkte man wieder, wie sinnlos die ganze Sache doch eigentlich ist. Denn was nützt es einem, wenn man die Person sowieso nicht treffen kann?



Aber nun gut. Der Lockdown ist ja schon eine Weile vorbei. Und wir dürfen rein theoretisch auch schon lange wieder abseits unseres Handy-Displays daten. Aber irgendwie ist dieses unbehagliche Gefühl geblieben. Man weiss nicht so recht, wie man sich verhalten soll. Vor allem jetzt, wo die Zahlen wieder steigen und sich die neue Virus-Variante Omikron ausbreitet.