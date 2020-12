«Und, was macht ihr an Weihnachten?» In diesem Jahr erhält diese Frage eine ganz neue Dimension. Denn man muss nicht nur erklären, mit wem man feiert und für wen man sich wegen der Personenbeschränkung entschieden hat – nein, man erklärt auch meistens gleich das Schutzkonzept, welches man zusammen mit den Liebsten erarbeitet hat. Es gibt eine Menge Fragen zu klären und gaaaanz viele Meinungen miteinzubeziehen: Draussen im Garten ein Fondue essen, drinnen an verschiedenen Tischen hocken, mit Maske oder ohne?