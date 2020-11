5 Ideen, wie wir Friends die Quarantäne erleichtern

Mal ehrlich: mindestens zehn Tage in ein und denselben Räumen zu verbringen, ist hart. Ist für manche sogar alle Kraftausdrücke zusammen summiert und auf ein lautes «AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH» reduziert. Es gibt einen Grund, weshalb der Langenscheidt-Verlag das Wort «Lost» zum Jugendwort des Jahres kürte. Und es leuchtet ein, warum #pandemicfatigue auf Social Media trendet.



Als die erste Corona-Flut im Frühjahr kam, paddelten wir so gut es ging mit, richteten uns aufs Brett und surften auf der Welle. Wir haben die Bude ausgemistet, gefühlt eine Bananenbrot-Manufaktur eröffnet, die Yogamatte zur virtuellen Sportstunde ausgerollt. Die Balance behalten. Oder es zumindest versucht. Aber spätestens jetzt, während der zweite Welle, geht die Kraft langsam aus.



Es ist, als sähen wir einen schlechten Film zweimal. Unmittelbar nacheinander. Das erste Mal konnten wir unsinnige Plots und humorlose Pointen noch hinnehmen. Aber das zweiten Mal? Alles langweilig – Ausmisten, Bananenbrot, Yoga vor dem Laptop.



Trotzdem: Wem Quarantäne angeordnet wird, bleibt gefälligst in Quarantäne. Damit physisch abgeschirmt von der Aussenwelt niemand vor Langeweile in die Verzweiflung stürzt, brauchts neue Beschäftigungsideen. Die wir als vorbildliche Freunde für andere organisieren. Versteht folgende Ideen als wahren Corona-Akt der Freundschaft:

Rezept inklusive Zutaten vorbeibringen