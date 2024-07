1. Aufstehen

Wie an vielem, was in unserem Leben nicht 1A läuft, trägt unser Job unter Umständen eine Mitschuld an der wachsenden Zahl der Besenreiser. Wer nämlich täglich für acht Stunden an einem Schreibtisch sitzt, tut seinen Beinen keinen Gefallen. Statt sie nonstop zu überschlagen, macht es Sinn, jede Stunde für etwa zehn Minuten stehend zu arbeiten. Ist das nicht möglich, hilft eine Fussstütze unter dem Tisch. Sie verbessert die Durchblutung – und beugt so Besenreisern vor.