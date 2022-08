First things first: Sagt euch «flanking» was?! Wer die Knöchel (engl.: ankles) durchblitzen lässt (engl.: to flash), der «flanked». Ja, das ist Denglisch und irgendwie albern – aber war 2019 mal ein Ding. Flanking bedeutet also nichts anderes, als Knöchel zeigen. Dass genau diese doch so winzige Körperstelle für einige ein Riesenproblem sein kann, zeigt wiederum das Phänomen der «Cankles». Diese Wortschöpfung verdanken wir Über-Bloggerin Leandra Medine: Sie setzt sich aus den englischen Begriffen «calf» (Wade) und «ankles» (Knöchel) zusammen und umschreibt die von vielen als unangenehm empfundene Tatsache, dass Wade und Knöchel scheinbar ineinander übergehen. Leandra dokumentierte das während ihrer Schwangerschaft. Auch das ist lange her und in ihrem Falle ein Luxusproblem. Aber der Struggle ist real und dicke Knöchel ein Problem.