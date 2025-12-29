Aus welchen Gründen sollten wir vegan werden?

Die Umwelt

In Zeiten des Klimawandels gehört natürlich auch der Aspekt «Umwelt» hier her. Warum es sich in diesem Zusammenhang lohnt, auf Fleisch, Milchprodukte und Eier zu verzichten? Hier mal ein paar Fakten: Gemäss der UNO verursacht die Nutztierhaltung mehr Treibhausgase als der gesamte globale Verkehr. Darunter fallen Autos, LKW, Flugzeuge und Schiffe! Was ebenfalls jedem bewusst sein wollte, ist die gigantische Nutzfläche, die für eure tierische Nahrung anfällt. Daran ist nicht einmal das Tier an sich schuld – hallo Massenhaltung –, sondern viel mehr sein Futter. Nutztiere werden so schnell gemästet, dass sie enorm viel davon brauchen. So importieren wir auch hierzulande 300'000 Tonnen Soja-Futtermittel jährlich aus Brasilien. Mit der Folge, dass für dessen Anbau immer mehr Regenwälder weichen müssen – die darin lebenden Tiere inklusive. Nächster Punkt: der Wasserverbauch. Wer ein schlechtes Gewissen beim Duschen oder Baden bekommt, sollte sich erst mal bewusst machen, wie viel Flüssigkeit wir für ein saftiges Steak verbraten werden. Für ein Kilogramm benötigt man (hauptsächlich wegen den Futteranbaus) rund 407 (!) Liter Wasser.