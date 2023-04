Der wahre Grund, warum Frauen Cellulite bekommen

Die Hormone – mal wieder

Sie sind schuld daran, dass Frauen ein schwächeres Bindegewebe und grössere Fettzellen haben. Männer hingegen haben ein viel stärkeres Bindegewebe und deutlich weniger Unterhautfett, weshalb sie nur in sehr seltenen Fällen an Cellulite leiden. Die Kombination aus grösseren Fettläppchen, die die Haut nach oben drücken, und weniger Kollagen, das kaum Widerstand gegen den Auftriebsdruck von Fett bietet, lässt Cellulite entstehen. Und wieso haben Frauen nun von Natur aus grössere Fettzellen? Weil sie schliesslich wahre Wunder vollbringen, 9 Monate lang Babys in sich heranwachsen lassen können, sie auf die Welt bringen und anschliessend auch noch stillen. Das braucht Energie! Das Extra-Fett um unsere Hüften und Oberschenkel dient sozusagen als Nahrungsreserve, um später Stillen zu können und ist so gesehen ganz schön sinnvoll.