Weshalb bekommen Frauen Cellulite?

Was könnt ihr tun?

Die logische Erklärung für die Daseinsberechtigung der verachteten Orangenhaut beruhigt ein bisschen oder? Und dank Body-Positivity-Bewegung müssen wir uns sowieso für überhaupt nichts mehr schämen. «Schadensbegrenzung» ist natürlich trotzdem erlaubt. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass sich zusätzliches Fett im Körper nicht gerade positiv auf Cellulite auswirkt. Wenn ihr also etwas gegen eure Dellen tun wollt, lässt es sich leider doch nicht umgehen, sich den Lieblingssnack nachmittags im Büro zu verkneifen. Oder zum Ausgleich eine Runde Joggen zu gehen. Ausserdem helfen kollagenstärkende Lebensmittel wie Gemüse, Kräuter, magere Proteine und Beeren. Letztere stecken nicht nur voller Antioxidantien, sondern enthalten neben Vitamin C auch Folsäure und Spurenelemente, die die Durchblutung des Bindegewebes anregen.

Und noch ein kleiner Tipp am Rande: Das Absetzen der hormonellen Verhütung kann eine weitere Verschlechterung des Bindegewebes und eine Vergrösserung der Fettzellen verhindern.