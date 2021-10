Darf man Spinat und Pilze tatsächlich nicht aufwärmen?

Parental advisory

Aufgewärmter Spinat ist tatsächlich nur für Erwachsene so unbedenklich: Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren sollten ihn nicht in die Finger und auf den Löffel kriegen, da grössere Mengen an Nitrosaminen den Sauerstofftransport im Blut behindern könnten. Das grüne Wunderzeug ist reich an Nitrat, das beim Erhitzen zu Nitrit werden kann. Eben das ist für kleine Kinder unter Umständen lebensgefährlich.