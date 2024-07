Schluss mit dicken Beinen

Diese 5 Tricks helfen bei Wassereinlagerungen

Orte, an denen Wasser Spass macht: im Meer, in der Badi, in Flüssen und Seen. Orte, an denen Wasser keinen Spass macht: in den Beinen, in den Füssen, in den Fingern. Orte, an denen man Hilfe bei solchen Problemen findet: auf dieser Seite, in diesem Artikel.