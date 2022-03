Das Ende einer Karriere

Bruce Willis war wohl das Beste, was dem Produzenten Joel Silver 1988 hätte passieren können. Für sein Action-Vehikel namens «Stirb langsam» suchte er eine Hauptbesetzung. Richard Gere wollte nicht, Clint Eastwood auch nicht. Willis schon und fünf Teile und 34 Jahre später haben er und alle anderen, die bei der Filmreihe dabei waren, prächtig daran verdient. Es ist auch der Zeitpunkt, an dem der 67-jährige Schauspieler seine Karriere beendet. Aus gesundheitlichen Gründen. Das gab seine Familie bekannt. In einer Mitteilung, die unter anderem Willis' Töchter Rumer und Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore auf Instagram teilten.