Wie sollte man die Medikamente in der eigenen Reiseapotheke lagern?

Möglichst vor Licht geschützt an einem kühlen Ort. Also nicht offen auf dem Fenstersims, wo die Sonne darauf scheint. Zu viel Feuchtigkeit kann sich auch nachteilig auswirken. Bei mir daheim sind alle Medikamente in einer Kiste im Schlafzimmerschrank untergebracht.