Wie man den Druck auf den Ohren wieder ausgleicht

Was genau dahinter steckt, lässt man bei regelmässigem Ohrendruck am besten von einer Fachperson abklären. Oft ist das verstopfte Gefühl aber auch nur von kurzer Dauer und verschwindet von selbst. Eine Behandlung ist meist nur dann nötig, wenn der Druck nicht von allein weggeht. Was auf die Schnelle helfen kann, ist absichtliches Gähnen, Schlucken und vor allem Kauen. Bei Flugreisen können Betroffene zudem bei Start und Landung auf abschwellendes Nasenspray setzen. Das lässt die Ohrtrompete abschwellen und öffnet den Gehörgang.