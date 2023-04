So easy könnt ihr Bodylotion selber machen

Was gibt es Besseres, als nach einem langen Tag in die Dusche zu hüpfen und sich wieder richtig sauber zu fühlen? Dieses Gefühl der Reinheit sollten wir nicht gleich wieder verlieren, indem wir irgendeine beliebige Bodylotion mit unnatürlichen Inhaltsstoffen auftragen. Viele Lotionen spenden zwar reichlich Feuchtigkeit, aber die Bestandteile sind oft nicht zu 100% gut für unsere Haut und können je nach Hauttyp sogar schädlich sein. Deshalb lieber selber Hand anlegen. Die eigene Körpermilch herzustellen, bringt viele Vorteile mit sich: Geld sparen, weniger Verpackungsmüll und – wie gesagt – natürliche Inhaltsstoffe. Hört sich schon mal nicht schlecht an, oder? Gut, dann lasst uns cremig werden!