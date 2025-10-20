Es ist noch nicht lang her, da erlebte ich einen Samstag und Sonntag voller Entspannung. Die Sonne kroch noch einmal aus ihrem Loch und ihre Strahlen liessen alle Sorgen der Arbeitswoche im Nu verblassen. «Ja, schön wars», hörte ich mich am Sonntagabend zu mir selbst sagen. Und hatte in diesem Moment wirklich ausnahmsweise mal das Gefühl, voller Energie in die neue Woche starten zu können. Mit gutem Gewissen stellte ich meinen Wecker für den nächsten Tag. Was dann folgte, war der viel gefürchtete Montag. Der Alarm ging los, ich drückte nicht nur einmal die Snooze-Taste, sondern gleich mehrmals. Die Folge? Ich stand zu spät auf und geriet in Stress – wie immer. Natürlich waren ausgerechnet dann 80 Prozent meines Kleiderschranks in der Wäsche. Ich hatte das Wochenende eben mit Geniessen verbracht, statt mit lästigem Wäschewaschen. Nach einer weiteren Aneinanderreihung unglücklicher Umstände, kam ich letzten Endes zu spät und völlig durch den Wind im Büro an. Ich schwöre mir selbst: Einen solchen Montagmorgen wird es nie mehr geben – nie. mehr. Also begann ich zu überlegen. Ich wollte einen perfekten Morgen kreieren, der das Zeug dazu hat, nicht nur mir, sondern auch euch einen angenehmen Montag zu bereiten. Und Tatsache, nach ausgiebigem Ausprobieren kann ich euch nun den genauen Ablauf für einen perfekten Montagmorgen präsentieren: