«Es gibt nicht die eine Endometriose-Diät»

Wie läuft eine Ernährungsberatung bei Endometriose ab?

«Bei uns startet sie mit einer detaillierten Erfassung der Beschwerden und dem Zusammenhang der Schmerzen und des Zyklus», sagt Brand. «Ausserdem klären wir Fragen zu den aktuellen Lebensumständen: Wie viele Ressourcen hat die Patientin, um etwas anzupassen? Was erhofft sich sie sich von einer Ernährungsumstellung?» Manche Frauen haben das Ziel, Schmerzen zu reduzieren, und andere wollen eher die Verdauungsbeschwerden lindern. Mit einem Beschwerdeprotokoll lässt sich gemäss Expertin herausfinden, wann die Patientin was isst, wann die Beschwerden auftreten und wie die Zusammenhänge sind. Danach könne man basierend darauf erste Anpassungen in der Ernährung vornehmen und immer wieder evaluieren, ob diese zum Ziel führen.