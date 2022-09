Warum ist die Sportart seit Jahren so beliebt?

Nordic Walking ist ein Ganzkörper-Training, an dem sich praktisch fast jeder beteiligen kann. Ebenso wie etwa das Wandern, eignet sich dieser Ausdauersport auch für Menschen, die Gelenkprobleme haben oder bereits an Osteoporose leiden. Zudem bietet Nordic Walking insbesondere für Menschen in fortgeschrittenem Alter eine gute Möglichkeit, um die Knochendichte zu stärken und Muskeln aufzubauen. Da bei diesem Sport auch die Kniegelenke geschont werden, eignet er sich ausserdem für Übergewichtige.