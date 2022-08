Wie sieht es beim Joggen aus, worauf sollte man dabei achten?

Langsam beginnen und mehrere Schuhe parat haben. Also verschiedene Modelle von unterschiedlichen Marken. Dadurch wird der Fuss immer anders belastet. Vor dem Joggen am besten die Schuhe ausziehen und die ersten 200 Meter barfuss zurücklegen. Zum Schluss ebenfalls die Schuhe für die letzten paar Meter ausziehen, dadurch kann sich der Fuss erholen. Denn beim Joggen wird der Fuss vier- bis sechsmal so stark belastet. Absolutes No-Go: Beim Joggen nur den Vorfuss zu belasten und die Ferse nicht abzusetzen. Dadurch entsteht eine hohe Spannung in der Wade und das schadet der Muskulatur.