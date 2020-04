Es kann die Verbindung zur Natur stärken

Gerade in der aktuellen Situation sehnen wir uns alle nach Frischluft, Freiheit und Ferien-Feeling. Sagt mal, wie seid ihr in Letzteren am Strand unterwegs? Genau: barfuss. Zieht also auch auf dem Balkon, im Garten oder beim nächsten Waldspaziergang einfach mal die Schuhe aus und spürt, was da so an euren Sohlen kitzelt. Gras, Kies, Rindenmulch, Erde, Beton, … Füsse wollen entdecken, wisst ihr noch? Lasst sie.