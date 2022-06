Grauer und Grüner Star – die Unterschiede

Der Name mag so manch einen dazu verleiten, zu glauben, dass es sich beim Grauen und Grünen Star um ähnliche Krankheiten handelt. Dem ist jedoch nicht so: «Ausser, dass beides Augenerkrankungen sind, haben der Graue und der Grüne Star selten etwas miteinander zu tun», weiss Alexandra Anton, Augenärztin im Admedico Augenzentrum in Olten SO.