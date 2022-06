Hypnophobie: Das steckt hinter der Angst vorm Schlafen

Macht es euch gemütlich: Das klingt banal, zielt aber darauf ab, das Bett wieder zu einem angenehmen Ort zu machen, an dem ihr euch wohlfühlen. Vielleicht möchtet ihr dafür etwas in eurem Schlafzimmer verändern, etwa das Bett umstellen, frisch beziehen oder die Bettdecke vor dem Schlafen aufschütteln. Solche kleinen Rituale können dazu beitragen, dass nicht alles wie sonst ist, wodurch Bewegung in den typischen Ablauf kommt - bei dem normalerweise die Angst auftritt. Ausserdem ist die Aufmerksamkeit, die ihr eurem Wohlbefinden dadurch schenkt, eine schöne Übung in Selbstfürsorge.