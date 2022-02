Ist diese Blutgruppe immun gegen Corona?

Covid-19-Ansteckung ähnelt Schema der Bluttransfusion

Peter J.I. Ellis, Dozent für Molekulargenetik und Reproduktion an der britischen University of Kent, ist der Frage auf den Grund gegangen, warum sich manche Blutgruppen häufiger und andere seltener anstecken. In seiner Studie erklärt er es wie folgt: «Auf der Grundlage von Informationen aus der ganzen Welt zeigt unser neuestes Datenmodell, dass sich eine SARS-CoV-2-Infektion ähnlich wie eine Bluttransfusion verhält und dass infizierte Patienten das Virus mit zwei- bis dreifach höherer Wahrscheinlichkeit an jemanden weitergeben, für den sie ein kompatibler Blutspender sind.» Genau wie die Blutgruppe 0 das Blut einer anderen Blutgruppe abstösst, würde sie nach dieser Theorie auch die Übertragung des Virus einer anderen Blutgruppe verhindern.