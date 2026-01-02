Kann Hummus bei Wechseljahrbeschwerden helfen?

Da geht noch was

Die Paste kann aber noch mehr. Sie hat viele Ballaststoffe und ist deshalb gut für die Verdauung. Ausserdem enthalten Kichererbsen Folsäure, Vitamin C, Kalium, Magnesium und Eisen. Menschen mit Nuss-, Gluten- oder Milchunverträglichkeiten können sich auch freuen. Hummus hat nämlich von Natur aus nichts davon drin. Für alle, die jetzt Lust auf die Paste bekommen haben, die orientalische Beilage ist im Nu selbst gemacht: