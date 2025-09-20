Machen Ballaststoffe glücklich?

… Geist

Nicht nur unser Körper, auch die Psyche profitiert von Ballaststoffen. So zeigte eine neue Studie aus Korea, dass durch eine ausreichende Zufuhr das Risiko für Depressionen verringert wird. Die Forscher werteten dafür Daten von 5'700 Probandinnen aus. Im Fokus stand der Zusammenhang zwischen der Ballaststoffaufnahme und Depressionen bei Frauen in den Wechseljahren. Interessant: Der positive Einfluss wurde nur vor der Menopause beobachtet, danach verpuffte die Wirkung.