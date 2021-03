World Health Organization. Das steht vorne auf dem gelben Hetflein unserer Impfbürgerschaft. Dieser kleine, kleine Auswies versprüht grosse Magie. Etwas so Abstraktes wie Forschung, Fortschritt, die Bekämpfung einer für das blosse Auge unsichtbaren Gefahr (ein Virus) wird damit greifbar. Bedeutender als der Reisepass ist das Dokument ausserdem gerade. Der liegt bei den meisten unbenutzt in der Schublade, während der Impfpass bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung in der Tasche brennt. Allen, die sich impfen lassen möchten.