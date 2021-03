So reduzieren Lebensmittel die Wechseljahr-Symptome

Welche Lebensmittel helfen gegen Hitzewallungen?

Das sind Nahrungsmittel, welche Phytoöstrogene enthalten. Diese ähneln in ihrer Struktur dem menschlichen Östradiol und binden, wenn auch deutlich schwächer, an die gleichen Bindungsstellen wie das 17-beta-Ostradiol. Man unterteilt diese in die Strukturklassen der Isoflavone, Lignane und Coumestane. 2012 wurde dazu eine Studie mit knapp 4 400 Probandinnen veröffentlicht. Sie zeigte, dass vor allem die Gruppe der Isoflavone und Lignane eine günstige Wirkung bei Hitzewallungen zeigten.