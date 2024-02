Trüber Blick trotz sauberer Brille

Die erste Vermutung: Es liegt an der Brille. Wenn auch nach mehrmaligem Reinigen die Sicht noch getrübt ist, muss eine andere Ursache dahinterstecken. «In der Regel merken Betroffene am Anfang gar nichts von ihrer Krankheit. Es ist ein schleichender Prozess», sagt PD Dr. Theo G. Seiler vom Iroc-Augenzentrum in Zürich. Unter grauem Star oder Katarakt versteht man eine Trübung der Augenlinse. Die Krankheit bekommen alle Menschen irgendwann im Lauf ihres Lebens. Die einen schon mit 55, die anderen erst mit 85 Jahren. «Die Linse wird trüb, verliert ihre Spannkraft, wird steifer. Vorhandene Sehfehler verändern sich. So ist es möglich, dass Betroffene weit- oder kurzsichtig werden», erklärt Prof. Dr. Maya Müller, Leiterin des Augenzentrums. Die Ursachen für grauen Star sind verschiedener Natur. «In jüngeren Jahren ist er oft medikamentös bedingt, zum Beispiel durch eine Cortisonbehandlung. Unfälle, Schläge gegen das Auge, Operationen oder Transplantationen können ebenfalls verantwortlich sein für die Trübung», sagt Seiler. «Wichtigster Risikofaktor ist aber das Alter», ergänzt Maya Müller. Selten ist die Krankheit genetisch bedingt.