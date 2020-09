Rückenschmerzen? Zeit für die Zauberformel!

Bewegen, bewegen, bewegen – so der Rat von Rückenexperten. Was einfach klingt, ist im Alltag nicht immer leicht umzusetzen. Vor allem, wenn Schmerzen uns plagen. «In diesem Fall ist Vorsicht geboten – und zwar vor übermässiger Schonung», sagt Michel Duran, Physiotherapeut und Co-Autor des Buchs «Mein Rücken-Coach». «Wenn man tagelang das Bett hütet, können die Schmerzen sich verschlimmern.» Der Grossteil der Rückenschmerzen ist unspezifisch. Das heisst, der Arzt kann keine eindeutige Ursache ausmachen. Das ärgert uns vielleicht, ist aber eine gute Nachricht: Wir leiden weder an einer Diskushernie (Bandscheibenvorfall) noch an einem Tumor an der Wirbelsäule. «Bei akutem Schmerz sollte man sich auch nicht vor Tabletten scheuen», sagt Michel Duran. Denn nur wenn der Schmerz gedämpft ist, kann man eine Schonhaltung vermeiden und in Bewegung bleiben. Wer es richtig machen will, trainiert nach einem optimal gestalteten Rückentraining. Das geht auch gut von zu Hause aus. HEPA zeigt, wie oft man sich bewegen oder trainieren sollte, um gesund zu bleiben.