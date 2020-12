Kann ich ohne Bedenken jemanden küssen, der HIV-positiv ist? Eine Frage, die sicher nicht jeder richtig beantwortet. Die Antwort: ein einfaches Ja. Denn mehrere Studien zeigten, dass die Krankheit unter erfolgreicher Therapie nicht mehr ansteckend ist. Das heisst, dass HIV-Medikamente die Vermehrung des Virus im Körper verhindern. Wirkt die Therapie, ist nach einiger Zeit kein HIV mehr in Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und Schleimhäuten nachweisbar. Die Sicherheit vor einer Ansteckung ist dann in etwa so hoch wie bei der Benuztung eines Kondoms.