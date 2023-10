«Mut zur Pause!» So simpel lautet die Essenz des Hormonyogas. Die Umsetzung dagegen funktioniert nicht ganz so einfach. «Besonders für Frauen», sagt die Zürcher Yogalehrerin Tanja Forcellini. «Wir sind Meisterinnen im Multitasking.» Ein Schwerpunkt in ihren Hormonyoga-Kursen ist darum auch, wie man sich im Alltag Pausen schaffen kann. Denn: Dauerhafte Anspannung schlägt sich im Hormonhaushalt nieder.