So wichtig ist eine starke Fussmuskulatur

Am ehesten macht sich eine schwache Fussmuskulatur laut der Expertin über ein abgeflachtes Fussgewölbe bemerkbar. «Da wäre man dann zum Beispiel bei einem Knick-Senk-Fuss», erklärt sie. Diese Diagnose macht jedoch meist erst der Arzt oder der Physiotherapeut. Anzeichen für eine schwache Fussmuskulatur, die dir selbst auffallen können, sind beispielsweise Fussschmerzen oder ein Stechen in der Fusssohle. «Wenn die Fussmuskulatur zu schwach ist und das Fussgewölbe abgeflacht ist, stimmt logischerweise über das Knie bis zur Hüfte und zum Rücken unsere «Achse» nicht mehr. So können sich weiterlaufend andere Beschwerden bemerkbar machen, oder bereits bestehende Beschwerden können sich verschlimmern», so Seussler.