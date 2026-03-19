Sollten wir jeden Morgen ein Glas Wasser trinken?

Wasser ist unser Lebenselixier. 70 Prozent unseres Körpers bestehen daraus – und trotzdem schaffen es die meisten von uns nicht, die empfohlenen zwei Liter pro Tag zu sich zu nehmen. Dabei wäre es so einfach: Wer gleich am Morgen als Erstes ein Glas Wasser trinkt, hat erstens schon einen Teil seines Tagesbedarfs gedeckt und zweitens sein Bewusstsein für die Wasseraufnahme geschärft.