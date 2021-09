Sportlerin Christine Theiss ist gegen «Cheat Days»

Sie stehen als Moderatorin viel vor der Kamera. Früher kämpften Sie als Kickboxerin im Ring. Ist der Druck, eine gute Figur zu haben, trotzdem ähnlich, wie damals?

Ich shoote schon seit mehr als sieben Jahren alle drei Monate für eine Sportwäschekollektion, allzu grosse Ausreisser kann ich mir da tatsächlich nicht erlauben. Aber ich persönlich finde das super. So bleibe ich ganz automatisch immer in einem Gewichtsrahmen, ohne dass ich groß auf die Ernährung achten oder mir Dinge verkneifen muss. Was man schnell an Gewicht zunimmt, ist auch gleich wieder unten. Man muss nur rechtzeitig reagieren und dann ist alles entspannt. Ich verspüre da überhaupt keinen Druck.