Stellen prustende Jogger ein Infektionsrisiko dar?

Hinter einem Jogger ist es am gefährlichsten

Wenn sich nun also Spaziergänger und Jogger heiter auf schmalen Waldpfaden und Fluss- und Seeufern tummeln, fühlt sich so manche*r unwohl. Zu Recht, weiss Dr. med. Nora Wieloch, Oberärztin am Universitären Zentrum für Prävention und Sportmedizin (Universitätsklinik Balgrist): «Die Aerosole von Sportlern werden in einem grösseren Umkreis verteilt, weil sie eine grössere Menge an Luft ein- und ausatmen und sich zudem bewegen. Je höher die Geschwindigkeit des Joggers ist, desto grösser sollte also auch der Abstand zu Sportlern sein – insbesondere, wenn man sich hinter ihnen befindet. Nebeneinander scheint die Gefahr eines Kontaktes mit Aerosolen deutlich kleiner.» Das wurde in einer Studie der Uni Einhoven und Leuven untersucht. Während die grösseren Tröpfchen aus den Atemwegen in kurzer Distanz zu Boden sinken, schweben feine Tröpfchen, die guten alten Aerosole, für längere Zeit in der Luft und verteilen sich vor allem in geschlossenen Räumen schnell. Laut Dr. med. Wieloch scheint das Risiko, sich an der frischen Luft zu infizieren, deutlich geringer. Dennoch.