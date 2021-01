Bekanntlich möchte man immer genau das, was man nicht haben kann. Aktuell wären das überfüllte, verqualmte Bars, geschäftige Restaurants, in denen man schon Wochen im Voraus reservieren muss, um einen (guten) Platz zu erwischen und Kinos mit überteuertem Popcorn und viel zu laut raschelnden Chipstüten. Wie schön wäre es, sich an einem dieser Prä-Corona-Orte mit einer wildfremden Person zu verabreden, sich immer näher zu kommen, Aerosole vor und zurück zu hauchen und sich im besten Fall irgendwann wild knutschend in den Armen zu liegen. Der einzige Schutz, an den an einem solchen Abend noch zu denken wäre, hätte weder was mit Mund noch Nase zu tun.

Tja, Auftritt 2020/21. Im Moment laufen Dates, wenn überhaupt, ein kleines bisschen anders ab. Man trifft sich alternativlos draussen zum Spazieren, schlendert verhalten mit gebührendem Abstand nebeneinander über emsig eingelaufene Trampelpfade und verabschiedet sich unbeholfen mit Fist Bump oder einer hastigen Umarmung. «Schön wars, das machen wir mal wieder.»

Mhm, dann aber bitte anders. Zum Beispiel so: