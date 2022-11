So bekämpfen wir den Herbstblues

Waldbaden

Allen voran: das Waldbaden. In Japan gilt der Wald als heiliger und heilender Ort. Auch hierzulande nutzen immer mehr Menschen das Waldbaden als wohltuende Energiequelle für Körper und Seele. Unter Buchen, Fichten oder Tannen erlebt man die Natur mit allen Sinnen. «Dabei werden unter anderem auch die ätherischen Öle, die im Wald quasi in der Luft liegen, zur ganzheitlichen Entspannung und Entschleunigung genutzt», erklärt Dr. Hagemann. Das helfe auch bei Burnout oder Stress-Erkrankungen – am besten anfangs unter Anleitung einer erfahrenen Trainerin oder eines erfahrenen Trainers.