Wie uns die Kakao-Zeremonie glücklich macht

Kakao ist nicht gleich Kakao

Wer jetzt gleich zum Vorratsschrank rennt und die nächste Tafel Schokolade aufreisst: Stopp. Denn Kakao ist nicht gleich Kakao. In der verarbeiteten Variante ist er in den meisten Fällen mit viel Zucker gesüsst. «Reiner Kakao ist ganz anders als das, was wir in den Supermärkten kaufen können», erklärt Yasmine. Und so kommt in den Zeremonien nur beste und unverarbeitete Qualität zum Einsatz. Wer es ausprobieren möchte: Yasmine und Cornel streamen ihre Kakao-Zeremonien auch per Bildschirm direkt in eure Stuben.