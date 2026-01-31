Warum brauchen Frauen mehr Schlaf?

Schon klar, alle Frauen über einen Kamm zu scheren ist nicht nur wahnsinnig engstirnig und ignorant, sondern auch wenig zielführend. Schliesslich sind wir alle individuelle Lebewesen. Aber ehrlich: Manchmal sind wir auch wirklich zartbesaitete Pflänzchen. In diversen Studien konnte nachgewiesen werden, dass wir einfacher aus dem Schlaf herausgerissen werden, schwieriger einschlafen, weil wir uns zu viele Gedanken machen – und nun hat das Sleep Research Center der Loughborough University auch noch herausgefunden, dass wir im Schnitt 20 Minuten mehr Schlaf brauchen als Männer, um vollkommen ausgeruht zu sein. Der Grund dafür wurde bei der Gelegenheit allerdings gerade mit erforscht. Und hier wird es spannend.