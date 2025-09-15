Was hilft gegen das Mittagsloch?

Die Lunch-Pause ist vorbei und das Essen muss verdaut werden – ihr fühlt euch träge, pappsatt und unkonzentriert? Damit seid ihr nicht allein. Es ist auch nicht überraschend, dass wir uns nach der Mittagspause so schlapp fühlen: Der Verdauungsprozess verlangt unserem Körper ganz schön viel Energie ab. Das sauerstoffreiche Blut fliesst in den Bauch, wo es gebraucht wird, und nicht mehr ins Gehirn. Sind wir dem Nachmittagstief also hilflos ausgeliefert? NEIN!
1. Keine üppigen Portionen essen
Ein Burger oder eine grosse Portion Pommes klingen zwar verlockend, sind jedoch kontraproduktiv. Je mehr ihr esst, umso mehr Energie wird für die Verdauung benötigt, was uns wiederum extrem müde werden lässt. Schafft ihr es, euren Heisshunger zu zügeln und euch für einen frischen Salat mit einem Brötli zu entscheiden, werdet ihr euch nach dem Essen garantiert fitter fühlen.
2. Ein Spaziergang bringt Energie
Bewegen, frische Luft tanken und die Verdauung in Gang bringen – das ist die Devise. Ein kurzer Spaziergang nach dem Essen hat viele Vorteile: Der Körper wird durchblutet und das Herz und die Lunge gestärkt. Sitzt ihr den ganzen Tag im Büro, ist es noch wichtiger, dass ihr euch regelmässig die Beine vertretet – oder euch ein Stehpult zulegt, um hin und wieder dem gefährlich-bequemen Bürostuhl zu entkommen.
3. Setzt auf Brainfood
Wir wissen, dass sich die meisten unter euch nach einem Schokoriegel nach dem Essen sehnen. Uns geht es schliesslich genau so. Aber der Griff zum raffinierten Zucker bringt nur eine kurze Erlösung. Anders als Walnüsse, Bananen und Trockenfrüchte, die uns mit Kohlenhydraten, gesunden Fetten und Mineralstoffen versorgen und lange glücklich machen.
4. Viel Wasser trinken
Klar, das habt ihr bereits gewusst, und doch wird es oft vergessen. Trinkt ihr zu wenig, könnt ihr euch schlechter konzentrieren und fallt viel schneller in ein Müdigkeitsloch. Falls ihr keine Fans von Hahnenwasser seid, hilft es das langweilige Getränk mit einem Spritzer Zitronen- oder Limettensaft aufzupeppen. Sauer macht eben nicht nur lustig, sondern auch wach.