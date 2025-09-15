Was hilft gegen das Mittagsloch?

Die Lunch-Pause ist vorbei und das Essen muss verdaut werden – ihr fühlt euch träge, pappsatt und unkonzentriert? Damit seid ihr nicht allein. Es ist auch nicht überraschend, dass wir uns nach der Mittagspause so schlapp fühlen: Der Verdauungsprozess verlangt unserem Körper ganz schön viel Energie ab. Das sauerstoffreiche Blut fliesst in den Bauch, wo es gebraucht wird, und nicht mehr ins Gehirn. Sind wir dem Nachmittagstief also hilflos ausgeliefert? NEIN!