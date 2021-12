Was man selber bei Gelenkschmerzen tun kann

Muskelverspannungen und schmerzende Gelenke sind in der kalten Jahreszeit nicht selten. Inwiefern kann Wärme hier helfen?

Prof. Dr. med. Sven Ostermeier: Was die Sonne jetzt nicht mehr leistet, das lässt sich mit modernen Hilfsmitteln wie Heizdecke, Infrarotlicht oder Basenbädern ausgleichen: Wärme dringt tief in das Gewebe ein, regt die Durchblutung und somit den Stoffwechsel an. Der wohltuende Effekt: Das Gelenk wird beweglicher, die Muskulatur entspannter und lockerer.

Nicht nur bei chronischen Gelenkbeschwerden, die länger als vier Wochen anhalten, empfehlen sich Wärme-Anwendungen: Auch Verspannungen und Rückenschmerzen lassen sich damit gut behandeln – am besten schon an den ersten Tagen der Beschwerden. Hilfreich sein können Wärmespender auch bei Bewegungseinschränkungen wie der Schultersteife (Frozen Shoulder) oder etwa einer Arthrose.