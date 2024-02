Was sind eigentlich Aphthen und wie werden wir sie los?

Versucht man dem Leiden, von dem übrigens vermehrt Frauen betroffen sind, auf den Grund zu gehen, ploppen so viele verschiedene potenzielle Ursachen auf, dass man letztendlich doch wieder völlig ratlos in den Spiegel starrt. Um Licht in die dunkle Mundhöhle zu bringen, haben wir einen gefragt, der sich mit der Thematik bestens auskennt: Dr. med. Johannes Gutwald. Der in Zürich praktizierende Arzt für Dermatologie und Venerologie hat uns im Interview spannende Fakten über die weissen Bläschen verraten.