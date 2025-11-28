Was sind Makronährstoffe?

Aber Achtung: Auch hier gilt – jeder Körper hat unterschiedliche Bedürfnisse. Manche brauchen etwas mehr, andere etwas weniger. Da spielen Faktoren wie Grösse, Gewicht, aber auch das individuelle Ziel, das man sich setzt, mit rein. Leistungssportler haben andere Bedürfnisse als Couch Potatoes. Im Netz sind Makro-Rechner nur ein paar KIicks weit entfernt. Die geben einen ersten Hinweis darauf, wie viel wir brauchen. Einen ersten Hinweis. Wer ganz ernsthaft seine Ernährung umstellen möchte, um ein vielleicht auch ehrgeiziges Abnehm- oder sportliches Ziel zu erreichen, ist gut damit beraten, bei einem Profi vorbeizuschauen.