Was sind Ihre Tipps beim Downshifting?

Zieht man ein Downshifting ernsthaft in Erwägung, so ist Reflexion gefragt: Zunächst sollte man sich gut überlegen, was man eigentlich will und wo der Weg hingehen soll. Ist es vielleicht gar nicht der Beruf, sondern sind es vielmehr die momentanen Arbeitsbedingungen, die nerven? Wünscht man sich wirklich langfristig mehr Freizeit und Entspannung oder ist es eventuell nur aktuell besonders stressig? Und sind auch finanzielle Einschnitte durch die beruflichen Veränderungen kein Problem?