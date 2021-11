Keine falsche Scham

Das klingt natürlich unangenehm. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Unternehmen in der Krise stecken. Das Virus allein sei aber kein Grund, sich zu scheuen: «Nicht alle Firmen und Branchen sind gleich stark betroffen. Man sollte sich daher gut informieren, wie die finanzielle Lage des Unternehmens aussieht», so Forster. So hat man auch ein Argument in der Hand, falls die Pandemie als Grund für eine Ablehnung vorgeschoben wird.



Ausserdem: Fragen kostet nichts. Im Gegenteil, es sei sogar notwendig, dass Mitarbeitende regelmässig mehr Gehalt fordern, so die Beraterin. «Solange man nichts sagt, gehen die Vorgesetzten davon aus, man sei zufrieden. Und kaum eine Firma zahlt einem freiwillig mehr Lohn.»