Welche Schlafposition hilft gegen Rückenschmerzen?

Rückenschmerzen

Es erstaunt nicht, dass Rückenschmerzen zu den häufigsten Beschwerden zählen. Laut der Schweizer Rheumaliga Schweiz handelt es sich hierbei um die häufigste Form von Schmerzen des Bewegungsapparates. Ganze 80 Prozent der Erwachsenen sind mindestens einmal davon betroffen. Bei diesem Leiden sollten wir seitlich schlafen. Dabei ziehen wir unsere Beine ganz leicht angewinkelt zur Brust und legen ein Kissen dazwischen. Auf diese Weise bleibt unsere Wirbelsäule optimal ausgerichtet und wir üben keinen unnötigen Druck aus. Wer nicht anders kann und trotzdem lieber auf dem Rücken schläft, darf aufatmen. Denn auch das ist möglich: Um unsere Wirbelsäule allerdings zu entlasten, müssen wir in dieser Position jeweils ein Handtuch oder ein kleines Kissen unters Kreuz und die Knie legen.