Weshalb brauchen wir Vitamin A?

Alle sprechen von Vitamin D und B12 – da haben es die anderen Nährstoffe schwer ins Gespräch zu kommen. Jetzt stellt eine neue Regelung der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung gemeinsam mit den Ernährungsgesellschaften aus Deutschland und Österreich Vitamin A ins Rampenlicht, indem sie die Referenzwerte für die tägliche Zufuhr überarbeiteten. Neu gilt: Frauen benötigen 700 µg RAE täglich, Männer 850 µg RAE. Diese Menge sorgt dafür, dass der Vitamin-A-Leberspeicher richtig versorgt ist. Die Einheit RAE steht für Retinolaktivitätsäquivalenten. Bisher wurde der Wert in verschiedene Verbindungen unterteilt.