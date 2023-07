Wissenswertes über Rosazea

6. Lebensqualität

Durch das Vorkommen im Gesicht kann Rosazea die Betroffenen in ihrer Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Als subjektive Symptome werden Stechen, Brennen, Trockenheitsgefühl und Juckreiz beschrieben, die von den Patientinnen und Patienten als unangenehm empfunden werden. Die Gesichtshaut ist leicht reizbar und kann bereits auf geringfügige Reize mit anfallartigen Rötungen reagieren, was die Betroffenen häufig verunsichert. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle geht die Erkrankung mit einem starken Leidensdruck einher, weil sich die Hauterkrankung im Gesicht nur schwer kaschieren lässt. Die Verschlechterung der beruflichen und sozialen Interaktionen kann langfristig sogar zu Problemen am Arbeitsplatz und in der Familie führen.